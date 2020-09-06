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    Сан-Паулу — Флуминенсе: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Сан-Паулу — Флуминенсе (06.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Сан-Паулу» — «Флуминенсе».

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    Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Сан-Паулу» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Паулу» — «Флуминенсе».

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