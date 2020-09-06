Ирландия — Финляндия: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.09.2020)

В 19:00 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ирландия» — «Финляндия». Коэффициент ставки — 1.80.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Финляндия»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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