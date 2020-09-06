Андорра — Фарерские острова: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.09.2020)

В 16:00 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Фарерские острова» — «Андорра» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Андорра» — «Фарерские острова». Коэффициент ставки — 1.85.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фарерские острова»).

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