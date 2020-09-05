Волгарь — Енисей (05.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:30 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Енисей» — «Волгарь» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Енисей»).

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