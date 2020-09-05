СКА-Хабаровск — Торпедо (05.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 08:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «СКА-Хабаровск»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «СКА-Хабаровск» — «Торпедо».

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