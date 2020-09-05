Швеция — Франция (05.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Швеция» — «Франция» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швеция» — «Франция». Коэффициент ставки — 1.75.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Франция»).
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