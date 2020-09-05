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    Швеция — Франция: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Швеция — Франция (05.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 21:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Швеция» — «Франция».

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    Последний матч между собой: «Швеция» — «Франция» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швеция» — «Франция». Коэффициент ставки — 1.75.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Франция»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Швеция» — «Франция».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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