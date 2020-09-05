Шинник — Чайка: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.09.2020)

В 14:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Шинник» — «Чайка» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шинник»).

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