Северная Македония — Армения (05.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Армения» — «Северная Македония» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северная Македония» — «Армения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Северная Македония»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Северная Македония» — «Армения».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.