Португалия — Хорватия (05.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Португалия» — «Хорватия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия» — «Хорватия». Коэффициент ставки — 1.98.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Португалия» — «Хорватия».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.