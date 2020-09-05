Исландия — Англия: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.09.2020)

В 19:00 в лиге A группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Англия» — «Исландия» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Исландия» — «Англия». Коэффициент ставки — 3.40.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Англия»).

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