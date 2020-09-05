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    Факел — Оренбург: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Факел — Оренбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.09.2020)

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    В 17:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Факел» — «Оренбург».

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    Последний матч между собой: «Оренбург» — «Факел» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Оренбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.95.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Оренбург»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Факел» — «Оренбург».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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