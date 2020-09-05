Эстония — Грузия: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.09.2020)

В 19:00 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Грузия» — «Эстония» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эстония» — «Грузия». Коэффициент ставки — 1.90.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Грузия»).

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