Чертаново — Текстильщик Иваново: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.09.2020)

В 15:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Чертаново» — «Текстильщик Иваново» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Чертаново»).

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