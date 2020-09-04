Словакия — Чехия: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.09.2020)

В 21:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Чехия» — «Словакия» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Чехия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чехия»).

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