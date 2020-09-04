Шотландия — Израиль (04.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Шотландия» — «Израиль» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шотландия» — «Израиль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Израиль»).

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