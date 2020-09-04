Румыния — Северная Ирландия: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.09.2020)

В 21:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Северная Ирландия» — «Румыния» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Румыния» — «Северная Ирландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Румыния»).

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