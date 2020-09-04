Норвегия — Австрия (04.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Австрия». Коэффициент ставки — 2.20.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Норвегия»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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