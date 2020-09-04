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    Нидерланды — Польша: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Нидерланды — Польша (04.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 21:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Нидерланды» — «Польша».

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    Последний матч между собой: «Польша» — «Нидерланды» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нидерланды» — «Польша» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.90.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нидерланды»).

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