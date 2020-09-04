Литва — Казахстан (04.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в лиге C группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Литва» — «Казахстан» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Литва» — «Казахстан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Казахстан»).

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