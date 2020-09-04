Италия — Босния и Герцеговина: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.09.2020)

Последний матч между собой: «Босния и Герцеговина» — «Италия» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Италия» — «Босния и Герцеговина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Италия»).
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