Италия — Босния и Герцеговина: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.09.2020)

В 21:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Босния и Герцеговина» — «Италия» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Италия» — «Босния и Герцеговина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Италия»).

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