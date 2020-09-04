Гремио — Спорт Ресифи: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.09.2020)

В 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Спорт Ресифи» — «Гремио» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Гремио»).

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