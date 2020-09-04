Белоруссия — Албания: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.09.2020)

Последний матч между собой: «Белоруссия» — «Албания» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Белоруссия» — «Албания». Коэффициент ставки — 2.01.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Белоруссия»).
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