Белоруссия — Албания: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.09.2020)

В 21:45 в лиге C группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Белоруссия» — «Албания» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Белоруссия» — «Албания». Коэффициент ставки — 2.01.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Белоруссия»).

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