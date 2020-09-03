Украина — Швейцария: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.09.2020)

В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

В турнирной таблице «Украина» занимает 3 место с 0 очками, «Швейцария» — 4 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Украина» — «Швейцария». Коэффициент ставки — 1.82.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Украина»).

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