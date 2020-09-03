Турция — Венгрия: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.09.2020)

В 21:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

В турнирной таблице «Турция» занимает 4 место с 0 очками, «Венгрия» — 1 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Турция» — «Венгрия» 1:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Турция» — «Венгрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Турция»).

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