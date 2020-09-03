Словения — Греция (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Словения» занимает 4 место с 0 очками, «Греция» — 1 место с 0 очками.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения» — «Греция». Коэффициент ставки — 2.37.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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