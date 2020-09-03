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    Словения — Греция: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Словения — Греция (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 21:45 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Словения» — «Греция».

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    В турнирной таблице «Словения» занимает 4 место с 0 очками, «Греция» — 1 место с 0 очками.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения» — «Греция». Коэффициент ставки — 2.37.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Словения» — «Греция».

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