Словения — Греция (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

В турнирной таблице «Словения» занимает 4 место с 0 очками, «Греция» — 1 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения» — «Греция». Коэффициент ставки — 2.37.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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