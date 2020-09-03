Россия — Сербия (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

В турнирной таблице «Россия» занимает 2 место с 0 очками, «Сербия» — 3 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Россия» — «Сербия» 1:1 (полная статистика встреч).

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Россия» — «Сербия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Россия»).

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