Нью-Инглэнд Революшн — Нью-Йорк Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.09.2020)

В 03:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Сити» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нью-Йорк Сити»).

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