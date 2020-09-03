Нэшвилл — Орландо Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.09.2020)

В 03:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Нэшвилл» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Нэшвилл»).

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