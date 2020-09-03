Молдавия — Косово (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

В турнирной таблице «Молдавия» занимает 3 место с 0 очками, «Косово» — 2 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Молдавия» — «Косово». Коэффициент ставки — 2.05.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Косово»).

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