Германия — Испания: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.09.2020)

В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

В турнирной таблице «Германия» занимает 1 место с 0 очками, «Испания» — 2 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Германия» — «Испания» 1:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Испания». Коэффициент ставки — 1.60.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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