Германия — Испания: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.09.2020)

В турнирной таблице «Германия» занимает 1 место с 0 очками, «Испания» — 2 место с 0 очками.
Последний матч между собой: «Германия» — «Испания» 1:1 (полная статистика встреч).
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Испания». Коэффициент ставки — 1.60.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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