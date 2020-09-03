Финляндия — Уэльс (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Финляндия» занимает 4 место с 0 очками, «Уэльс» — 3 место с 0 очками.
Последний матч между собой: «Уэльс» — «Финляндия» 1:1 (полная статистика встреч).
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Финляндия» — «Уэльс». Коэффициент ставки — 1.67.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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