Финляндия — Уэльс (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

В турнирной таблице «Финляндия» занимает 4 место с 0 очками, «Уэльс» — 3 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Уэльс» — «Финляндия» 1:1 (полная статистика встреч).

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Финляндия» — «Уэльс». Коэффициент ставки — 1.67.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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