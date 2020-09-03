Фарерские острова — Мальта: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.09.2020)

В турнирной таблице «Фарерские острова» занимает 4 место с 0 очками, «Мальта» — 3 место с 0 очками.
Последний матч между собой: «Фарерские острова» — «Мальта» 1:0 (полная статистика встреч).
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фарерские острова» — «Мальта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фарерские острова»).
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