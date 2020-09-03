Цинциннати — Чикаго Файр (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Чикаго Файр» — «Цинциннати» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чикаго Файр»).

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