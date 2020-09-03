Болгария — Ирландия (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Болгария» занимает 1 место с 0 очками, «Ирландия» — 2 место с 0 очками.
Последний матч между собой: «Ирландия» — «Болгария» 3:1 (полная статистика встреч).
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Болгария» — «Ирландия». Коэффициент ставки — 3.10.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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