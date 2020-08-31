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    Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес (31.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 05:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес».

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» 1:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Лос-Анджелес»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес».

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