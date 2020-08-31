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    Чайка — Факел: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Чайка — Факел: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.08.2020)

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    В 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч «Чайка» — «Факел».

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    Последний матч между собой: «Чайка» — «Факел» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чайка» — «Факел» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чайка»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Чайка» — «Факел».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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