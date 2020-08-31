Чайка — Факел: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.08.2020)

В 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Чайка» — «Факел» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чайка» — «Факел» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чайка»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Чайка» — «Факел».

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