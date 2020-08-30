Уфа — Динамо (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Уфа» занимает 13 место с 4 очками, «Динамо» — 4 место с 10 очками.

Последний матч между собой: «Уфа» — «Динамо» 0:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «Динамо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.32.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Уфа»).

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