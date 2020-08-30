Сочи — Урал (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Сочи» занимает 3 место с 11 очком, «Урал» — 12 место с 5 очками.
Последний матч между собой: «Сочи» — «Урал» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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