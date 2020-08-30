СКА-Хабаровск — Шинник: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 08:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «Шинник» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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