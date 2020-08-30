Шарлеруа — Антверпен: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 19:15 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Шарлеруа»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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