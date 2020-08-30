Рубин — Тамбов (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Рубин» занимает 8 место с 7 очками, «Тамбов» — 14 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Тамбов» — «Рубин» 0:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «Тамбов». Коэффициент ставки — 1.77.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Рубин»).

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