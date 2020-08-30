Реймс — Лилль: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 14:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Реймс» — «Лилль» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реймс» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.50.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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