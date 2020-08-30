Портленд Тимберс — Реал Солт Лэйк: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 05:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Портленд Тимберс»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк».

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