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    Нью-Йорк Сити — Чикаго Файр: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Нью-Йорк Сити — Чикаго Файр (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр».

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    Последний матч между собой: «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Чикаго Файр»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр».

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