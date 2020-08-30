Нью-Йорк Сити — Чикаго Файр (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Чикаго Файр»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.