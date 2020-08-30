Нью-Инглэнд Революшн — Нью-Йорк Ред Буллс: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 03:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Инглэнд Революшн» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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