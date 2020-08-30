Нижний Новгород — Текстильщик Иваново: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 17:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Текстильщик Иваново» — «Нижний Новгород» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Текстильщик Иваново»).

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