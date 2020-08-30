Метц — Монако: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 16:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Метц» — «Монако» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Метц» — «Монако». Коэффициент ставки — 2.10.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Монако»).

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