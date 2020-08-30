Лос-Анджелес Гэлакси — Сан-Хосе Эрткуэйкс (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

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