Локомотив — Зенит: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 16:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 9 место с 7 очками, «Зенит» — 2 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Зенит» — «Локомотив» 2:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит». Коэффициент ставки — 1.60.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Зенит»).

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