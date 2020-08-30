Ланс — ПСЖ (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в Лиге 1 начнётся матч

В турнирной таблице «Ланс» занимает 16 место с 0 очками, «ПСЖ» — 14 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Ланс» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ланс» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.10.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «ПСЖ»).

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